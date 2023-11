Aéromodelisme au profit du Téléthon Badefols-d’Ans, 9 décembre 2023, Badefols-d'Ans.

Badefols-d’Ans,Dordogne

Le club d’aéromodéliste de Badefols d’Ans proposera des démonstrations au profit du Téléthon.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Badefols d’Ans aeromodelling club will be giving demonstrations in aid of the Telethon

El club de aeromodelismo Badefols d’Ans ofrece demostraciones a beneficio del Teletón

Der Modellflugclub Badefols d’Ans wird Vorführungen zugunsten des Telethon anbieten

Mise à jour le 2023-11-21 par Vézère Périgord Noir