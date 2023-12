MARCHES DE NOÊL DE BADAROUX Badaroux, 9 décembre 2023 07:00, Badaroux.

Badaroux,Lozère

Au programme :

10:00 – Venez assister à la cuisson du pain aux Bories.

13:30 – Nombreux exposants locaux dont les écoles, des commerçants et artisans, créateurs et producteurs avec vente de produits alimentaires.

Activités sportive et surprises off….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Badaroux 48000 Lozère Occitanie



Program:

10:00 – Come and watch bread being baked at Les Bories.

13:30 – Numerous local exhibitors, including schools, merchants and craftsmen, designers and producers selling food products.

Sports activities and surprises off…

En el programa:

10:00 – Asista a la cocción del pan en Les Bories.

13:30 – Numerosos expositores locales: escuelas, comerciantes y artesanos, diseñadores y productores de productos alimentarios.

Actividades deportivas y sorpresas.

Auf dem Programm :

10:00 – Seien Sie dabei, wenn in Les Bories Brot gebacken wird.

13:30 – Zahlreiche lokale Aussteller, darunter Schulen, Händler und Handwerker, Designer und Produzenten mit Verkauf von Lebensmitteln.

Sportliche Aktivitäten und Überraschungen off…

Mise à jour le 2023-12-05 par 48 – OT de Mende