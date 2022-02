BaDaBoum Monts, 12 avril 2022, Monts.

BaDaBoum Monts

2022-04-12 15:00:00 – 2022-04-12

Monts Indre-et-Loire Monts

5 EUR 5 Acrobaties désaccordées et musique circassienne… la musique en piste !

C’est l’heure du concert, quatre personnages se rejoignent sur scène. Ils sont à la fois musiciens et acrobates. À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient… Certains jouent de tout et s’amusent d’un rien. D’autres essaient de rester dans les clous et gérer les situations en toute circonstance.

Ils nous invitent à une traversée du temps où équilibres, rires et portés acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques et poétiques… La musique est au coeur de cette aventure collective, où tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare, le saxophone et les instruments magiques de l’Ouest africain – parfois même, il ne suffit que de son corps et de ses mains…

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/523070/badaboum

