BADABOUM – Compagnie Gondwana – Cirque et musique du monde Rouziers-de-Touraine, 13 avril 2022, Rouziers-de-Touraine.

BADABOUM – Compagnie Gondwana – Cirque et musique du monde Rouziers-de-Touraine

2022-04-13 16:30:00 – 2022-04-13

Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire Rouziers-de-Touraine

Ils nous invitent à une traversée du temps où équilibres, rires et portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques.

La musique est au cœur de cette aventure collective. Tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare, le saxophone et les instruments magiques de l’Ouest africain ; parfois même, il ne suffit que de son corps et de ses mains…

Un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et humour pour le plaisir des petits et grands.

BaDaBoum est une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne qui invite au voyage et à la découverte.

Une joyeuse claque enfantine !

C’est l’heure du concert, quatre personnages se rejoignent sur scène. Ils sont à la fois musiciens et acrobates.

À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient… Certains jouent de tout et s’amusent d’un rien.

Cie Gondwana

Rouziers-de-Touraine

