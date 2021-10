Paris Badaboum île de France, Paris Badabinge – Le Cœur sur la table : la fête Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Binge Audio x Badaboum : fête fête fête ✨ BADABINGE ✨ Binge Audio s’invite au Badaboum ! À l’occasion de la fin de la première saison de son podcast Le Cœur sur la table et de la sortie des livres tirés des émissions et de sa collection, Victoire Tuaillon invite les auditeur·ice·s et lecteur·ice·s à venir faire la fête pour célébrer la révolution romantique PROGRAMMATION ⭐️ 19h – 20h30 : Warm-up avec Rebequita ⭐️ 20h30 – 22h : Le Set de table (mix de Solin & Quentin, réalisateur·ice·s des podcasts + lecture par Juliet Drouar d’un extrait de son livre, Sortir de l’Hétérosexualité) ⭐️ 22h – 23h30 : Barbara Butch ⭐️ 23h30 – 1h30 : Mira Ló ET AUSSI… La librairie La Manœuvre sera sur place pour celleux qui souhaitent se procurer le ou les livres suivants : · Le Coeur sur la Table, Victoire Tuaillon, Binge Audio Éditions · Les Couilles sur la table (format poche), Victoire Tuaillon, Collection Points Féministe, Points/Seuil · Sortir de l’Hétérosexualité, Juliet Drouar, La Collection sur la table, Binge Audio Éditions. TARIFS Early Bird : 15,49€ Regular : 19,49 € Pour prendre vos places, c’est par ici https://bit.ly/3ACibBO ℹ️ INFOS PRATIQUES ℹ️ Le Badaboum, 2 Rue des Taillandiers, 75011 Paris — Station de métro la plus proche : Ledru Rollin – : 1, 8 — Bus : 46, 61, 69, 76, 86 — restaurant PiouPiou! ouvert de 19h à 23h Mardi 12 octobre de 19h à 2h PASS SANITAIRE Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : une vaccination complète (après 7 jours pour 2 injections et 4 semaines pour une injection unique) un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. Le pass prendra la forme d’un QR code contrôlé par l’application TousAntiCovidVerif disponible pour les outils smartphone et bornes dédiées. Le contrôle devra inclure la vérification d’une pièce d’identité du porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. ⚕ Pour plus d’infos, rendez-vous sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. Un évènement de Binge Audio & Binge Audio Éditions, en partenariats avec la maison d’Éditions Points/Seuil. ——- Pour nous suivre sur les réseaux Binge Audio Éditions, sur Instagram : https://bit.ly/3tYsKwD Binge Audio Éditions, sur Facebook : https://bit.ly/3lG01cf Binge Audio, sur Instagram : https://bit.ly/3zrgdmq Binge Audio, sur Facebook : https://bit.ly/3CuAFEY Binge Audio, sur Twitter : https://bit.ly/2VU3YBg Animations -> Conférence / Débat Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact :Badaboum 0148065070 Animations -> Conférence / Débat

