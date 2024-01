Bada-Bada célèbre 40 ans de musique sur la scène du Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Tarif un concert : 10 euros

Pass soirée : 28 euros

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!! Enorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

Combo qui mêle ambiances électroniques planantes, beats hip hop et jazz 2.0., Bada-Bada a vu le jour sur la scène du Baiser Salé en 2014. Une musique lyrique et organique, qui fait corps avec les machines et percussions, pour mener le spectateur vers la transe, dans un sentiment de liberté et de partage. Un mélange de sons acoustiques et électroniques, un important travail de recherche. Défendre une musique libre, sans codes, dépourvue des ancrages consensuels, sont les maitres mots de ce trio.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-tiss-3-22h15

BADA BADA #40ans