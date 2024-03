BAD OMENS ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim, samedi 22 juin 2024.

Bad Omens se faufile à travers les frontières, pour finalement étouffer les conventions. Le quatuor – Noah Sebastian (chant), Joakim Jolly Karlsson (guitare), Nick Ruffilo (basse) et Nick Folio (batterie) – se matérialise par des atmosphères fantomatiques, des accroches percutantes et des harmonies sensuelles dans les aigus, le tout soutenu par une production cinématographique. Avec plus de 250 millions de streams dans le monde à ce jour, le groupe présente une vision sans compromis et indéniable sur son troisième album, THE DEATH OF PEACE OF MIND (Sumerian Records). La réalisation de cet album nous a changés en tant qu’auteurs-compositeurs et musiciens. À bien des égards, j’ai l’impression que cela m’a libéré en tant qu’artiste, car chaque décision prise au cours du processus d’écriture l’a été pour moi-même, sans craindre les attentes de quiconque quant au son de notre troisième album. Qu’il s’agisse de nos fans ou de notre maison de disques .Le groupe a toujours fait preuve d’une telle magie…Le premier album éponyme du groupe en 2016, Bad Omens , a donné naissance à des titres très appréciés des fans comme Glass Houses et The Worst In Me , qui ont dépassé les 25 millions de streams sur Spotify. En 2019, Finding God Before God Finds Me a donné naissance à Dethrone (14,6 millions de streams sur Spotify) et Careful What You Wish For (10 millions de streams sur Spotify). En chemin, ils ont tourné avec de nombreux artistes de renom et ont reçu les éloges de personnalités du monde du spectacle.Après l’annulation de leur première tournée en tête d’affiche au plus fort de la pandémie mondiale, le groupe s’est retrouvé chez lui, à Los Angeles, avec beaucoup de temps devant lui. Ils y ont absorbé et transmis une palette différente d’inspirations inattendues. En adoptant ce que le frontman décrit parfois comme un son cursif , ils ont fait preuve d’une confiance retrouvée et d’une créativité débridée. Tout est permis en studio, et toutes les règles sont transgressées. Noah et Jolly ont écrit, produit et réalisé la musique eux-mêmes, tandis que le producteur et compositeur Zakk Cervini (Halsey, Grimes, Poppy, blink-182), nommé aux GRAMMY® Awards, a prêté ses talents pour le mixage et le mastering. Se lançant un défi, Noah a décidé de faire un morceau en utilisant des objets de la maison, dont aucun n’était un instrument de musique .

Tarif : 51.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67