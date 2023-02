BAD OMENS LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 19 février 2023, PARIS.

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

Very Show Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert

Ce concert initialement prévu à PETIT BAIN est déplacé à La Machine du Moulin Rouge, même date même horaire.

Les billets restent valables

BAD OMENS

+Premières parties : GHØSTKID et Oxymorrons.

Les américains de BAD OMENS viennent d’annoncer leur retour en Europe pour la tournée THE DEATH OF PEACE OF MIND, après 3 ans d’absence.

En mai 2022, le groupe sortait le clip de « Nowhere To Go », extrait de leur incroyable nouvel album « THE DEATH OF PEACE OF MIND » qui leur a permis d’atteindre plus de 250 millions de streams dans le monde.

Grâce à leurs sons atmosphériques – presque fantomatiques, leurs mélodies efficaces et leurs harmonies sensuelles soutenues par une production cinématographique, Bad Omens continuent de gagner des fans, qui seront sans aucun doute au rendez-vous pour découvrir leurs nouveaux titres sur scène.

