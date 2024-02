BAD+ Hangar 14 Bordeaux, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Hangar 14 Billet 1 jour : 14€ _ billet 2 jours : 25€_ billet 1 jour + 1 visite guidée du salon : 34€

BAD+ 2024 : Le rendez-vous incontournable de l’art contemporain à Bordeaux

BAD+ revient en force pour une édition 2024 exceptionnelle, du 31 Mai au 2 Juin, transformant le Hangar 14 de Bordeaux en épicentre de l’art et du design contemporains. Initié par Jean-Daniel Compain et Beam (Bordeaux Events and More), cet événement phare célèbre la fusion entre l’art, le design et l’art de vivre, offrant une immersion captivante dans le monde de la création contemporaine.

Avec la participation de 60 galeries d’art majeures et émergentes venues de France, d’Europe et d’ailleurs, BAD+ offre une vitrine éclectique d’œuvres historiques et contemporaines, ainsi que de belles découvertes en art et design.

Pour enrichir davantage l’expérience artistique, l’événement « Art dans la Ville » propose une balade au cœur de Bordeaux, permettant à tous les publics de découvrir l’art sous un nouvel angle. Accessible gratuitement, cette initiative investit les rues, les quais, les parcs et les murs de Bordeaux, offrant ainsi un accès libre et gratuit à une expérience artistique unique.

