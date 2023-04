Festival Contes d’Hiver, 8 décembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Le Festival Contes d’Hiver revient pour petits et grands du 8 au 9 décembre !

Le programme et les lieux arrivent bientôt, restez à l’écoute !.

2023-12-08 à ; fin : 2023-12-08 . .

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The Winter Tales Festival is back for kids and adults from December 8 to 9!

The program and locations are coming soon, stay tuned!

El Festival de Cuentos de Invierno vuelve para grandes y pequeños del 8 al 9 de diciembre

El programa y los lugares de celebración se darán a conocer próximamente, así que permanezca atento

Das Festival Contes d’Hiver kehrt für Groß und Klein vom 8. bis 9. Dezember zurück!

Das Programm und die Orte kommen bald, bleiben Sie dran!

Mise à jour le 2023-02-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité