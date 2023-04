Animations au profit du Téléthon Place du Général de Gaulle, 2 décembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

A la salle des fêtes, ateliers et jeux en bois de 10h à 18h pour petits et grands, vente de pâtisseries et de boissons chaudes.

A l’espace lavage de Carrefour Contact, les sapeurs-pompiers seront présents pour laver vos véhicules.

Une organisation des amis du Téléthon avec le concours des sapeurs-pompiers !.

2023-12-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-02 . .

Place du Général de Gaulle Salle des Fêtes

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



At the village hall, workshops and wooden games from 10 am to 6 pm for young and old, sale of pastries and hot drinks.

At the Carrefour Contact car wash, the firemen will be present to wash your vehicles.

An organization of the friends of the Telethon with the assistance of the firemen!

En la sala del pueblo, talleres y juegos de madera de 10.00 a 18.00 horas para grandes y pequeños, venta de bollería y bebidas calientes.

En el túnel de lavado Carrefour Contact, los bomberos estarán presentes para lavar sus vehículos.

Organizado por los Amigos del Telemaratón con la ayuda de los bomberos

In der Festhalle: Workshops und Holzspiele von 10 bis 18 Uhr für Groß und Klein, Verkauf von Gebäck und heißen Getränken.

In der Waschanlage von Carrefour Contact wird die Feuerwehr anwesend sein, um Ihre Fahrzeuge zu waschen.

Eine Organisation der Freunde des Telethon mit Unterstützung der Feuerwehr!

Mise à jour le 2023-01-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité