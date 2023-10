Les Ateliers découverte : renforcement musculaire Bacqueville-en-Caux, 1 décembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

Dans le cadre des ateliers découverte, Clémence et Sophie vous proposent un atelier renforcement musculaire !

>>Attention, lieu pas encore confirmé !!.

2023-12-01 09:30:00 fin : 2023-12-01 11:00:00. .

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



As part of our discovery workshops, Clémence and Sophie are offering a muscle-building workshop!

>>Please note: venue not yet confirmed!

En el marco de nuestros talleres de descubrimiento, Clémence y Sophie proponen un taller de musculación

>>¡Atención, lugar aún por confirmar!

Im Rahmen der Entdeckungsworkshops bieten Ihnen Clémence und Sophie einen Workshop zur Muskelstärkung an!

>>Achtung, Ort noch nicht bestätigt!!!

