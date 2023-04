Théâtre d’Automne, 6 septembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Le Festival Théâtre d’Automne se tiendra sur le Terroir de Caux les 29/09, 06/10 et 13/10/2023 !

Les lieux des représentations et troupes arrivent bientôt, patience !.

Vendredi 2023-09-06 à ; fin : 2023-10-06 . .

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The Autumn Theatre Festival will be held in the Terroir de Caux on 29/09, 06/10 and 13/10/2023!

The places of the performances and the companies are coming soon, be patient!

¡El Festival de Teatro de Otoño se celebrará en el Terroir de Caux los días 29/09, 06/10 y 13/10/2023!

Las ubicaciones de las actuaciones y las comparsas se darán a conocer en breve, ¡ten paciencia!

Das Festival Théâtre d’Automne wird am 29.09., 06.10. und 13.10.2023 im Terroir de Caux stattfinden!

Die Orte der Aufführungen und Truppen kommen bald, haben Sie Geduld!

