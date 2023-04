Marché de Bacqueville-en-Caux Place de la mairie, 26 avril 2023, Bacqueville-en-Caux.

C’est le mercredi matin à Bacqueville-en-Caux qu’il faut être. Sur la grande place du centre bourg entourée des commerces de nombreux marchands s’installent, comme c’est ici la tradition depuis le Moyen-Âge.

Avant ou après vos courses faites auprès des marchands, promenez vous dans Bacqueville le bas en passant par les petites ruelles étroites du village! Plusieurs boucles de randonnée partent également de la place..

Place de la mairie

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



Wednesday mornings in Bacqueville-en-Caux are the best time to be. On the large square in the center of the village, surrounded by shops, many merchants set up shop, as has been the tradition here since the Middle Ages

Before or after your shopping, take a walk in Bacqueville le bas through the narrow streets of the village! Several hiking trails also start from the square.

Los miércoles por la mañana en Bacqueville-en-Caux son el mejor momento para estar. En la gran plaza del centro del pueblo, rodeada de tiendas, se instalan muchos comerciantes, como es tradición desde la Edad Media

Antes o después de ir de compras, ¡dé un paseo por las estrechas calles de Bacqueville le bas! También hay varias rutas de senderismo que parten de la plaza.

In Bacqueville-en-Caux muss man am Mittwochmorgen sein. Auf dem großen Platz im Zentrum des Ortes, der von Geschäften umgeben ist, lassen sich zahlreiche Händler nieder, wie es hier seit dem Mittelalter Tradition ist

Vor oder nach dem Einkauf bei den Händlern können Sie durch die engen Gassen von Bacqueville le bas spazieren gehen! Vom Platz aus gibt es auch mehrere Wanderrouten.

