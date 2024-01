Cyclo-cross de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux, samedi 10 février 2024.

Cyclo-cross de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 19:00:00

Rejoignez-nous pour une journée de cyclo-cross où se dérouleront des courses pour les petits et grands ainsi qu’une session de cyclo-cross de 30min ouverte à tous (casque obligatoire et vélo adapté au chemin). Attachez vos casques et préparez-vous à vivre une belle journée de cyclisme !

Inscription via le Comité de Normandie cyclisme pour les courses officielles !

Pas d’inscription pour la session libre de cyclo-cross, il suffit d’être présent au départ

Buvette et Restauration sur Place pour le midi en accès libre !

Repas du soir sur réservation uniquement :

Programme

9h retrait des dossards

10h: course U7/U9, puis U11, puis U13, puis U15 H/F

11h15 Course U17 H/F

12h Remise des récompenses

13h45: Course U19, Seniors et Masters F + U19 H

14h45 Course U23, Séniors, Master H

15h45 Cyclo-cross libre (30 minutes sans engagement)

16h30 Remise des récompenses

18h: Cocktail

19h: Repas

Rue du Haras

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



L'événement Cyclo-cross de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux