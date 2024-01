Muriel GILBERT / N’ayez pas peur de l’orthographe ! Salle des fêtes, rue du château, 80480 Bacouël-Sur-Selle Bacouel-sur-Selle, 19 janvier 2024, Bacouel-sur-Selle.

Muriel GILBERT / N’ayez pas peur de l’orthographe ! Salle des fêtes, rue du château, 80480 Bacouël-Sur-Selle Bacouel-sur-Selle Vendredi 19 janvier, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-19 20:30

Fin : 2024-01-19 22:00

N’ayez pas peur de l’orthographe ! Avec Muriel Gilbert, l’orthographe devient une partie de plaisir et une véritable aventure dans les méandres et les trésors de la langue française ! Vendredi 19 janvier, 20h30 1

Rencontres et Vous : Dans le cadre de la Nuit de la lecture, venez à la rencontre de Muriel GILBERT, incorrigible correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL (Un bonbon sur la langue)

Muriel Gilbert est une amoureuse facétieuse des mots. Dans « N’ayez pas peur de l’orthographe ! » elle aime à nous faire découvrir toutes les bizarreries de notre jolie langue, l’origine d’expressions pittoresques, la raffinement parfois sadique des règles de la langue française. Avec beaucoup d’humour, Muriel Gilbert dompte les accords, et nous délecte de sa jonglerie lexicale !

Salle des fêtes, rue du château, 80480 Bacouël-Sur-Selle rue du château 80480 Bacouel-sur-Selle 80480 Somme