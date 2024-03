Baco Exu Do Blues au New Morning New Morning Paris, lundi 8 juillet 2024.

Le lundi 08 juillet 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

29,70 euros.

Hautement acclamé comme « The Weeknd » de la musique brésilienne, Baco Exu do Blues est une merveille vocale suivi par des millions de vues sur internet.

Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur a commencé à gagner en popularité après la sortie de la chanson « Sulicídio », composée en 2016 avec le rappeur Diomedes Chinaski. Depuis lors, il a sorti quatre albums studio : « Esú » (2017), « Bluesman » (2018), « Não Tem Bacanal na Quarentena » (2020) et « QVVJFA [Quantas Vezes Você Já Foi Amado?] » (2022).

Parmi les principales caractéristiques de Baco, on trouve ses fortes métaphores avec des paroles crues et poétiques abordant des thèmes tels que l’amour, le sexe, le pouvoir, la religion et la société.

= Ils en parlent =

Baco Exu do Blues

Signataire en octobre d’un manifeste des rappeurs brésiliens opposés au candidat Bolsonaro, Baco Exu do Blues s’est écrié « Ele não » («Pas lui», slogan apparu avant les élections) lors du concert de lancement de son dernier album, en février à São Paulo. Bluesman est un disque conceptuel aussi populaire qu’audacieux, justifiant que son auteur se désigne comme le « Kanye West de Bahia ». La force des textes, chez un artiste de 22 ans qui élabore un discours perçant sur le racisme notamment, désigne aussi la conscience politique animant sa génération. « Bluesman est un mouvement, assène-t-il dans une interview à un quotidien brésilien. Il est conçu pour le combat. C’est un album de guérilla. » (Eric Delhaye, Libération)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

