BACKSTAGE – Raphaèle Biston

Scrime, le jeudi 3 février 2022 à 19:00

Scrime, le jeudi 3 février 2022 à 19:00

BACKSTAGE est un moment intime d’échange avec le public, de discussion, d’écoute, de découverte en présence des musiciens de Proxima Centauri, des compositeurs et des chercheurs.

Entrée libre

Découvrez les coulisses de la création musicale et le travail de recherche lors de nos rendez-vous de fin de résidence. Scrime, Talence

2022-02-03T19:00:00 2022-02-03T20:30:00

