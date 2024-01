SERENITY BACKSTAGE O’SULLIVANS BTM Paris, 21 février 2024, Paris.

Les autrichiens de SERENITY reviennent enfin sur le devant de la scène, avec un nouvel album Nemesis AD , digne successeur de The Last Knight sortie en 2020. Georg Neuhauser et sa bande seront le 21 février 2024 au Backstage BTM à Paris, pour une date unique en France, et accompagné des italiens de TEMPERANCE.

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-02-21 à 18:30

BACKSTAGE O’SULLIVANS BTM 92 BD DE CLICHY 75018 Paris 75