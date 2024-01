Backlash Théâtre de Belleville Paris, samedi 6 janvier 2024.

Du samedi 06 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

samedi

de 19h00 à 20h15

mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h15

Danny est un homme comme tant d’autres. Un homme divorcé, installé avec sa nouvelle copine, père d’un adolescent qu’il ne voit jamais. Un homme qui a été licencié en temps de crise d’un boulot bien payé, pour retrouver un boulot plus ingrat. Un homme frustré. Un homme qui surfe sur internet, et tombe un jour sur une vidéo qui parle des Droits Masculins, publiée par un certain “Angry Alan”.

Danny commence à se passionner pour la cause, y trouve des forces, et glisse lentement mais inexorablement dans un engrenage masculiniste.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Groupe Vertigo