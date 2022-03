Backlash au Dansoir Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Backlash au Dansoir Ouistreham, 1 avril 2022, Ouistreham. Backlash au Dansoir Place du Marché 14150 Le Dansoir Ouistreham

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 22:00:00 Place du Marché 14150 Le Dansoir

Ouistreham Calvados Le Dansoir, lieu de spectacle d’un nouveau genre facilitedes rencontres joyeusement conviviales entre le public et des artistes du spectacle vivant.

Après plusieurs années sur le parvis de la prestigieuse Bibliothèque Nationale de France, Le Dansoir Karine Saporta s’installe dans la ville côtière de Ouistreham Riva Bella, sur le square du marché.

Le vendredi 1er avril 2022 (non, ce n’est pas une blague !) le groupe de rock caennais BACKLASH aura le plaisir de vous offrir un concert dans ce magnifique lieu ! Le Dansoir, lieu de spectacle d’un nouveau genre facilitedes rencontres joyeusement conviviales entre le public et des artistes du spectacle vivant. Après plusieurs années sur le parvis de la prestigieuse Bibliothèque Nationale de France,… dansoirkarinesaporta@gmail.com +33 6 43 45 66 84 https://backlash.fr/ Le Dansoir, lieu de spectacle d’un nouveau genre facilitedes rencontres joyeusement conviviales entre le public et des artistes du spectacle vivant.

