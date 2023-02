BACKBONE – GRAVITY & OTHERS MYTHS THEATRE CHARLES DULLIN, 7 février 2023, LE GRAND QUEVILLY.

BACKBONE – GRAVITY & OTHERS MYTHS THEATRE CHARLES DULLIN. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-07 20:00. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

EXPANSION ARTISTIQUE 1-2-3-ESV-R2019-00172 présente : ce spectacle. Acclamée dans le monde entier pour ses créations à la virtuosité acrobatique et venue présenter à Dullin A simple space la saison passée, la compagnie australienne Gravity & Other Myths revient défier les lois de la pesanteur. Backbone – la colonne vertébrale en anglais – est un spectacle qui se joue dans les airs, à l'horizontale comme à la verticale et repousse encore plus loin les limites du corps et de la confiance en l'autre. Accompagnés par deux musiciens, dix jeunes acrobates à la technique parfaite enchaînent les prouesses et poussent à leur zénith l'art du main à main, de la contorsion et de la bascule, les pyramides humaines, les sauts périlleux, le tout fait à deux, quatre, six… dans un rythme effréné, et joyeux ! Acrobaties à couper le souffle, énergie inégalée, humour et charme irrésistible font la renommée de cette troupe incomparable. Absolument prodigieux ! Compositeurs Elliot Zoerner, Shenton Gregory Avec dix acrobates et deux musiciens (distribution en alternance) PMR : 02 35 68 48 91Tarif réduit pour : – de 18 ans, chômeurs, minimas sociaux

THEATRE CHARLES DULLIN LE GRAND QUEVILLY MAIL DES ARCADES 76120

