BACKBONE COMPAGNIE GRAVITY ET OTHERS MYTHS ESPACE MALRAUX, 9 février 2023, JOUE LES TOURS.

BACKBONE COMPAGNIE GRAVITY ET OTHERS MYTHS ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-02-09 20:30. Tarif : 42.5 à 42.5 euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE-LES-TOURS (R2020-/005068/005065/005066) PRESENTE CE SPECTACLE. Il y a une indicible légèreté dans Backbone, de l’humour en permanence et une manière de ne jamais se prendre au sérieux. Le cabotinage n’est pas le genre de la maison. Comment le pourrait-il d’ailleurs quand la plupart de ces jeunes gens se connaissent depuis l’enfance et ont appris ensemble l’art de la voltige. Ici, pas de maquillage, ni de décor. Tout est délibérément choisi, jusqu’aux faisceaux de lumière laser, pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme la plus épurée. La colonne vertébrale – backbone en anglais – est au cœur du spectacle, où tout est question de force : mais qu’est-ce que la force. D’où vient-elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites physiques, émotionnelles, individuelles et collectives ? Sur scène, dix interprètes et deux musiciens donnent corps à ces questions avec finesse et agilité, en prenant le risque joyeux de la confiance en l’autre, du danger, de la tentative, du groupe. Les corps s’épaulent, s’accueillent, ricochent, pour produire à plusieurs des images sans cesse renouvelées. Un cirque très exigeant techniquement et physiquement se déploie alors sous nos yeux. Pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans les airs réalisés à deux, quatre ou six s’enchaînent et époustouflent. La virtuosité, l’engagement, l’inventivité et le plaisir d’être ensemble sur scène guident cette compagnie australienne reconnue internationalement. Un spectacle visuel virevoltant, à découvrir en famille.Réservation PMR: 02 47 53 61 61 Gravity And Other Myths Gravity And Other Myths EUR42.5 42.5 euros

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

2023-02-09.

