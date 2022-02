Backbone Aix-en-Provence, 25 mars 2022, Aix-en-Provence. Backbone Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

Backbone
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
25 mars 2022, 20:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 10 36 Dans l’univers de Gravity & Other Myths, aucun trapèze, trampoline, bascule, corde, tissu ou mât chinois. Les dix acrobates de la troupe, unis pour certains depuis l’enfance, n’usent d’aucun agrès. Tout leur travail repose sur la voltige, les portés, l’équilibre, la justesse des acrobaties. Et le résultat n’en est pas moins virtuose.



Depuis dix ans, la troupe australienne défie les lois de la gravité partout dans le monde. Backbone, comme la « colonne vertébrale » d’un corps humain, d’une société, questionne l’origine de la force, la résistance humaine contre l’irrésistible attrait du sol. Accompagnés de deux musiciens, les voltigeurs voltigent, marchent en équilibre sur des têtes, empruntent des sauts à la danse hip-hop, forment des pyramides humaines en un temps record, jusqu’au final renversant qui pousse l’art de la bascule à son summum.



Avec Jacob Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Mieke Lizotte, Lewie West, Martin Schreiber, Joanne Curry, Lachlan Harper, Lewis Rankin, Jackson Manson, Simon Mcclure



