le samedi 14 mai à Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vous en rêviez ? La compagnie Magic Meeting l’a fait ! Plongez avec Mme & Mr Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers envoutant des années 1970 ! Ce voyage ensoleillé est une véritable invitation à plonger dans une douce folie où l’expression corporelle et la musique seront à l’honneur. Du power flower de la fin des années 1960 à l’assassinat de John Lennon en 1980 en passant par la fin des Trente glorieuses et de l’avènement du féminisme, ce show propose de découvrir les événements marquants d’une décennie mythique à travers une play liste musical 100% 70’s ! Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et … Rockn’roll. Un événement festif et ludique. N’hésitez pas à venir déguisé ou avec un accessoire 70 ! _Cie Magic Meeting, création sonore : Yannick Delafontaine. Avec Yannick Delafontaine & Colombe Andréi. Production : Show Me The Sound._

Sur inscription sur place (nombre de places limité)

Un voyage sonore et participatif au temps des seventies !

