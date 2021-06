Aix-en-Provence Les Arcades Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Back To The Roots By Miniwatt Sound System Les Arcades Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Les Arcades, le vendredi 25 juin à 19:00

Les Arcades accueillent MiniWatt Sound System pour une ambiance roots and culture avec son Sound System fait maison dans la plus pure tradition des 70’s en Jamaïque ! Au programme roots, reggae, ska and more ! Venez profitez du MiniWatt Sound System en dégustant une bière ou un plat de moules frites (à volonté !) préparé par le chef Fred, le tout en direct du jardin du club Les Arcades ! Formule moules/frites à volonté pour 14 euros. Soirée assise dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. Réservation : 07 88 85 90 15 ♫♫♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T23:00:00

