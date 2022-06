BACK TO THE RALLYE Knutange Knutange Catégories d’évènement: Knutange

Moselle Knutange Le rallye citoyen est de retour !

La commission jeunesse d’Algrange, Knutange et Nilvange vous propose deux journées intenses avec 8 épreuves et 8 équipes, une nuit de camping et de nombreux gagnants !

Inscriptions obligatoires et places limitées. siahmed.aurelie.cscknutange@gmail.com +33 3 82 84 02 09 https://www.facebook.com/photo/?fbid=5913116062048804&set=a.436412319719233 Ville de Knutange

