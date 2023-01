Back to the Floyd Caen, 14 mai 2023, Caen .

Back to the Floyd

Zénith de Caen Caen Calvados

2023-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2023-05-14

Caen

Calvados

Et si les chefs-d’œuvre du groupe Pink Floyd vibraient à nouveau le temps d’une soirée ?

C’est à cette question extravagante que Back to the Floyd se plait à répondre à travers un hommage exceptionnel au groupe Anglais devenu mythique.

La magie du spectacle mêlant rock progressif et orchestration symphonique plonge immédiatement le spectateur dans l’atmosphère des concerts de Pink Floyd où passé, présent, futur, rêve et réalité se confondent dans une seule et même représentation.

BACK TO THE FLOYD vous transporte à travers les âges en évoquant la plupart des albums de 1967 à 1994 interprétés par 9 musiciens/Chanteurs/Choristes accompagné par le BACK TO THE FLOYD ORCHESTRA, formation symphonique composé de 22 talents, dirigé par François Clercx.

Caen

