Back to the bamboche • Week-end de réouverture de La Moba Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, 17 septembre 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

Nous y voilà ! De retour, après dix huit mois de fermeture. On se donne rendez-vous les 17 & 18 septembre à partir de 20h00 pour faire la bamboche pour deux soirées gratuites avec :LA KAMBÀ + PASTEUR GUY + LA TÊTE DANS L’CUIVRE + DJ GROUNCHOO + 24KARAOKÉVENDREDI 17 SEPTEMBRE – GRATUIT LA KAMBÀ [cumbia]La Kambà est un groupe de musique latine avec une identité unique qui mélange la cumbia avec d’autres rythmes très dansants. Sa caractéristique la plus remarquable est le punch et l’énergie dégagée par ses musiciens à chaque concert. Une fête a ne pas manquer ! La Cumbia de la Kambà est à l’image du célèbre plat de sa ville d’origine, un savant mélange de styles aussi festifs et savoureux que relevés: une vraie bouillabaisse latino capable de réveiller les morts pour faire la fête. Comme les Cumbieros, les membres du groupe, très attachés à la vie nocturne et culturelle du quartier de la Plaine et du Cours Julien, n’ont qu’un seul but, vous faire revivre l’ivresse de leurs concerts les plus fous !PASTEUR GUY [dj set rock, hip hop, électro]Pasteur Guy, cet illustre artisan de la foi avignonnais a depuis plusieurs années plus d’une corde à son arc : Prêcheur au grand coeur, chanteur de rock n’ roll, exorciste en bande organisée, médiateur dans les quartiers difficiles, disc jockey dans des soirées mondaines, vidéaste atypique, Président de la Fondation Pasteur Guy et maintenant disquaire pour le bonheur de tous les mélomanes. Il propose vinyls et compact disque très variés, à l’image de sa culture musicale : Rock n’ roll, hip hop, classique, hard rock, musique électronique, Eighties et autres variétés kitchissime qui ravira la ménagère de cinquante ans.LA TÊTE DANS L’CUIVRE [fanfare]Fanfare festive spiripontaine, La Tête dans l’Cuivre organise annuellement le festival Fanfa’Rhone dont c’était la troisième édition cette année. Ils vont faire le show à La Moba pour cette première soirée de réouverture, dans le style variété, dance des années 90 ou le rythm n’ blues des seventies. Des tenues colorées et déjantées, un humour et un jeu remarquable, ambiance bon enfant, familiale et festive garantie. En bref, la fanfare c’est l’Amour !SAMEDI 18 SEPTEMBRE – GRATUIT DJ GROUNCHOO [balkan beats]Connu pour sa moustache et son air de Grouchoo Marx, DJ Grounchoo propose un set explosif de la musique la plus festive qui soit, et promet de faire danser les plus résistants sur ses beats venus de l’Est. De ses nombreux voyages en Europe (depuis 10 ans déjà ) il nous ramène dans ses valises des sonorités aux multiples couleurs, des découvertes venues d’Europe Centrale dont on peut citer certains styles : Manele, Gypsy punk, Turbo-Folk, Russian Ska, Oriental Balkan, Balkan beat, Klezmer, Fanfare, Čoček, Tsigane, and much more ! Pour sûr sa folie énergique et surréaliste des Balkans vous enivrera !24KARAOKÉ [karaoké live]Un live dont VOUS êtes le Héros : venez chanter en Karaoké accompagné des musiciens du 24Karaoké ! De Abba à Angèle, de Souchon à Katy Perry, en passant par The Police ou encore Bruno Mars, venez chanter sur scène, accompagnés par leurs guitares, basse, clavier et batterie, tout est live, pas de triche. Les paroles sont projetées sur un écran avec curseur, pour le chanteur mais aussi pour le public. Brice, animateur vedette, saura également vous guider et vous mettre à l’aise. Choisissez parmi une sélection de nombreux tubes francophones et internationaux des années 70 à nos jours, mise à jour régulièrement. Finis les concerts sous la douche, les acapellas dans la voiture, it’s showtime baby and it’s right now. Alors, êtes-vous prêts à ressentir le frisson du live et faire vibrer le public ? Venez vivre une expérience inédite et devenez une star le temps d’une soirée. Pré-inscriptions possibles avec ce formulaire : https://www.24karaoke.fr/pre-inscription/ ——————————————————————————20h00-01h00Petite restauration et terrasse sur place

contact@lamoba.fr +33 9 73 29 68 03 https://www.la-moba.com/

