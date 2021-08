Changé Centre socioculturel François Rabelais Changé, Sarthe Back to the 90’s – The Wackids Centre socioculturel François Rabelais Changé Catégories d’évènement: Changé

Back to the 90's – The Wackids

Centre socioculturel François Rabelais, le vendredi 5 novembre à 15:00

Centre socioculturel François Rabelais, le vendredi 5 novembre à 15:00

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournées, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. Leur marque de fabrique : interpréter sur des instruments-jouets les plus grands succès du rock ! Ce concert ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. Un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Etiez-vous BLUR ou OASIS ? Combien de posters de METALLICA dans votre chambre ? Jouiez-vous du OFFSPRING dans le garage de vos parents ? Alors ? Sans DeLorean, êtes-vous prêts à revivre un concert avec les sons du Rock des années 90 ? [www.wackids.com](https://www.wackids.com)

Tarif plein : 9 € / Adhérents : 7 € / Réduit : 5 € / – 12 ans : 5 €

Pour célébrer le 30e anniversaire du Festival Changé d'Air nous vous proposons un voyage dans le temps… Retour dans les années 90 avec le concert Rock'n'Toys des Wackids !

2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T16:30:00

