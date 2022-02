Back to the 90’s Centre Culturel Robert Desnos Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Centre Culturel Robert Desnos, le vendredi 11 février à 20:00

Joyeux bazar assuré avec le rock’n roll des Wackids ! On lève les bras, on fait les cornes avec les doigts et on saute sur place ! Allez, plus haut ! Blowmaster, Speedfinger et Bongostar, le trio jaune bleu rouge fait du rock et des blagues, joue les super héros avec des instruments jouets de leur invention. Avec ce nouveau show, ultime épisode de la Wacky-trilogie, on retourne dans les années 90 quand les clips se regardaient seulement sur MTV et quand la musique s’écoutait sur des radio K7. La culture rock carbure avec énergie, de Blur à Oasis, en passant par Metallica et les Spice Girls.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

