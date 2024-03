BACK TO THE 80’S LIVE DJ SALLE GASTON MIQUEL Bessens, vendredi 3 mai 2024.

BACK TO THE 80’S LIVE DJ CONCERT ANNÉES 80 Avec FLASH GORDONFORT DU SUCCÈS DE NOTRE SOIRÉE A EURYTHMIE – MONTAUBAN, EN DATE DU 2 MARS DERNIER, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE TÉLÉPORTER CE RDV POUR LES BEAUX JOURS A BESSENS (TARN & GARONNE) – Salle polyvalente.INVITÉ PAR NOS CHERS COLLÈGUES THE GIANTS OF ROCK, NOUS SERIONS RAVI DE VOUS RETROUVER AUSSI NOMBREUX LE 3 MAI PROCHAIN A BESSENS SALLE POLYVALENTE.FLASH GORDON À NOUVEAU AU RDV POUR 2H DE CONCERT EN HOMMAGE AUX ANNÉES 80 POPROCK DISCO ET UN SET DJ EN AFTER ASSURÉ PAR DJEDI POUR VOUS AMENER JUSQU’À LA CLÔTURE DE CETTE SOIRÉE.BAR / BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE. (FoodTruck)OUVERTURE DES PORTES 19HSTART – 21H

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE GASTON MIQUEL SALLE POLYVALENTE 82170 Bessens 82