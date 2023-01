BACK TO THE 80’S AU V AND B BONCHAMP Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Catégories d’Évènement: Bonchamp-lès-Laval

Mayenne Bonchamp-lès-Laval V and B Bonchamp vous propose une soirée année 80 avec le DJ Oxygene Radio ! Rendez-vous le Vendredi 27 janvier pour une soirée flash-back dans les années 80. La première soirée de l’année 2023 pour le V and B de Bonchamp-lès-Laval. INFO PRATIQUE :

· Jour : Vendredi 27 Janvier

· Restauration sur place Ton rendez-vous du Vendredoi soir | Soirée année 80 au V and B Bonchamp https://www.instagram.com/p/CnPjbeBrQnP/?hl=fr V and B Bonchamp Impasse Barbè Bonchamp-lès-Laval

