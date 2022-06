Back to the 70’s

2022-06-25 – 2022-06-25 0 0 0 Vous en rêviez, la compagnie Magic Meeting l’a fait. Plongez avec madame et monsieur Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers envoutant des années 1970 ! Du power flower de la fin des années 1960 à l’assistanat de John Lennon en 80 en passant par la fin des trente glorieuses et l’avènement du féminisme, ce show propose de découvrir les événements marquants d’une décennie mythique à travers une playlist musical 100% 70’s !

Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantastique et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et…Rockn’roll.

Départ du Familistère de Guise pour une durée de 45 minutes.

N'hésitez pas à venir déguisé ou avec un accessoire 70 !

