Back to Basics – Réveillon 2024 Café Oz Rooftop Paris, 31 décembre 2023 21:00, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 21h00 à 05h00

.Public adultes. payant Avec une conso : 20 EUR

Préparez-vous à vivre une soirée du Nouvel An inoubliable au Café Oz Rooftop, où le hip-hop classique rencontre le glamour des tapis rouges !

Tu as toujours rêver de sortir ta plus belle robe, ton plus beau costume ? Cette soirée est pour toi !

De Tupac à Usher en passant par Misssy Eliott et Aaliyah, notre DJ vous fera voyager à travers les décennies du hip-hop. Préparez-vous à une playlist spécialement conçue pour faire vibrer le Café Oz Rooftop jusqu’au compte à rebours du Nouvel An !

BACK TO BASICS c’est la soirée Hip Hop la plus ancienne encore existante en France (17 ans). Depuis bientôt 2 ans, elle a évolué vers un événement XXL, sur le toit de la Cité De La Mode et Du Design au Café Oz Rooftop.

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT:

️ Date: 31 décembre 2023

Lieu: Café Oz Rooftop, 34 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris

À partir de 21h jusqu’à 5h

️ Entrée à 20€ avec une conso

Dress code: ambiance Grammy’s Award et tapis rouge… Fais nous rêver

AU PROGRAMME :

Photographe & photocall / borne photo

Relooking du bar / Goodies

DJ Set par nos experts rap, hip hop, R&B old school US

❌ PAS DE RÉSERVATION OU PRÉVENTE – VENEZ TÔT

// L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures, une pièce d’identité peut vous être demandée. Votre tenue et votre attitudes doivent être soignées à toute heure.

Café Oz Rooftop 34 quai d’Austerlitz 75013 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/rooftop-paris/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/726450002338480?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/726450002338480?ref=newsfeed

WebmyArt Back to Basics – Réveillon 2024