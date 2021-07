Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Back to Basic Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Back to Basic Zénith, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Le Grand-Quevilly. Back to Basic

Zénith, le samedi 2 octobre à 20:30

_Report du 26/09/20_ Back To Basic s’arrête au Zénith de la Métropole Rouen Normandie. Venez revivre l’ambiance des années 2000 ! Êtes-vous prêts à faire la fête, chanter et danser avec vos amis ? 20 ans après, ils reviennent sur les routes de France pour votre plus grand plaisir. Back To Basic, le meilleur des années 2000.

Carré Or : 54,99€ / Cat 1 : 44,99€ / Debout : 38,99 €

Report du 26/09/20 Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly