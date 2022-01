Back to basic 2000 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Back to basic 2000 Zénith Nantes Métropole, 22 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-22

Horaire : 20:30

Gratuit : non 42,99 € à 58,99 €BILLETTERIES : www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U… Concert. Back To Basic s’arrête au Zénith de Nantes, Venez revivre l’ambiance des années 2000 avec Matt Houston, les L5, Yannick, Willy Denzey, Nuttea, Slai, Kayliah Tribal King et Larusso ! Êtes vous prêts à faire la fête, chanter et danser avec vos amis ? 20 ans après, ils reviennent sur les routes de France pour votre plus grand plaisir. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

