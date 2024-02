Back to Amy (Tribute to Amy Winehouse) ROZOY-LE-VIEIL, Stade, 119 route de Bazoches Rozoy-le-Vieil, samedi 1 juin 2024.

Back to Amy (Tribute to Amy Winehouse) Créés spécialement pour ce Tribute to Amy Winehouse (1983-2011), The Kitchen Groovers relèvent le défi de partager en live leur passion pour ce répertoire soul-rythm’n’blues teinté de jazz. Samedi 1 juin, 20h00 ROZOY-LE-VIEIL, Stade, 119 route de Bazoches gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

« THE KITCHEN GROOVERS » : ça ne veut rien dire mais ça sonne bien… Pas comme une gamelle*, alors monte le son des tiennes !!!

(*) Gamelle : n.c.fém. aux sens multiples dont 1. Objet de cuisine ; 2. fam. : synonyme de haut-parleur ou enceinte.

Créés spécialement pour ce Tribute to Amy Winehouse (1983-2011), The Kitchen Groovers relèvent le défi de vous faire partager en live leur passion pour ce répertoire soul-rythm’n’blues teinté de jazz.

Et célébrer ainsi cette sacrée artiste, dont la voix indélébile a révolutionné le style au travers de ballades enivrantes et de rock-steady endiablé.

À découvrir ou redécouvrir !!!

Marta Serrano : Chant

Fabien Thomas : Batterie

Bruno Pasquet : Basse

Greg Desbordes : Guitare et Chœurs

Nicolas Vicquenault : Claviers et Chœurs

Cédric Thomas :Trompette et Chœurs

Nico Scheid : Saxs, Flûte et Chœurs

ROZOY-LE-VIEIL, Stade, 119 route de Bazoches ROZOY-LE-VIEIL, 119 route de Bazoches Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie-rozoy@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238909894 »}]

amy winehouse soul

Jérôme Grenouilloux-Les P’tits Films