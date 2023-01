BACK TO 90’S Loiron-Ruillé Loiron-Ruillé Loiron-Ruillé Catégories d’Évènement: LOIRON RUILLE

Dans le cadre du Festival Monte Dans L'Bus 2023 : « le festival pour enfants qui rend jaloux les parents ! ». Ce festival se déroule du 21 février au 26 février 2032 dans Laval et son agglomération. « Back To The 90's est un véritable voyage sonore et visuel à l'époque où l'on écoutait la musique sur radio K7, où l'on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. » INFO PRATIQUE :

· Lieu : Théâtre Les 3 Chênes

· Durée : 75 min

· Tarif unique : 6€

· Public : dès 6 ans

· Lieu : Théâtre Les 3 Chênes

· Durée : 75 min

· Tarif unique : 6€

