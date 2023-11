Back To 80s / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 23 décembre 2023, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant Ticket : 6 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

C’est la fin de l’année

En attendant de prendre nos bonnes résolutions pour l’année prochaine, le Supersonic fait la fête une dernière fois avec ses mythiques soirées BACK TO 70’s 80’s, 90’s et 00’s ! 4 soirées BEST OF où l’on dansera jusqu’au petit matin sur les tubes rock et pop qui ont marqué ces 4 décennies

Live Tribute du RCGF

DJ Set Rock et New Wave

Les autres Back To :

Samedi 23 Décembre – Back To 70s –

Vendredi 29 Décembre – Back To 90s –

Samedi 30 Décembre – Back To 00s –

———————————

Entrée à 6€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



