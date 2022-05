Back to 80’s party night La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Back to 80’s party night La Chapelle-en-Vercors, 11 juin 2022, La Chapelle-en-Vercors. Back to 80’s party night La Chapelle-en-Vercors

2022-06-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-11

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors Soirée dansante, karaoké et repas couscous a volonté. r nanimé par DJ Exodus amis.ecole.saev@gmail.com La Chapelle-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville La Chapelle-en-Vercors Departement Drôme

La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-en-vercors/

Back to 80’s party night La Chapelle-en-Vercors 2022-06-11 was last modified: by Back to 80’s party night La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors 11 juin 2022 Drôme La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors Drôme