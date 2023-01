Back to 80’s Party à Étreillers Étreillers Étreillers Étreillers Catégories d’Évènement: Aisne

Étreillers

kb:France3202

Back to 80’s Party à Étreillers Étreillers, 18 mars 2023, Étreillers Étreillers. Back to 80’s Party à Étreillers Étreillers Aisne

2023-03-18 – 2023-03-18 Étreillers

Aisne Étreillers 0 L’association Etreillers Event’s vous propose une soirée sur le thème des Années 80 le samedi 18 mars à partir de 19 heures. Venez costumé.e !

Tarif: 10€.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations avant le 1er mars en contactant le 07.88.33.25.66 L’association Etreillers Event’s vous propose une soirée sur le thème des Années 80 le samedi 18 mars à partir de 19 heures. Venez costumé.e !

Tarif: 10€.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations avant le 1er mars en contactant le 07.88.33.25.66 EtreillersEvents@gmail.com +33 7 88 33 25 66 Étreillers

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Étreillers, kb:France3202 Autres Lieu Étreillers Adresse Étreillers Aisne Ville Étreillers Étreillers lieuville Étreillers Departement Aisne

Étreillers Étreillers Étreillers Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etreillers-etreillers/

Back to 80’s Party à Étreillers Étreillers 2023-03-18 was last modified: by Back to 80’s Party à Étreillers Étreillers Étreillers 18 mars 2023 Aisne Étreillers Étreillers Aisne Étreillers kb:France3202

Étreillers Étreillers Aisne