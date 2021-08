BACK IN TUNISIA – ENSEMBLE DIAGONAL LE BAL BLOMET, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Le nouveau trio du contrebassiste britannique Gary Brunton, puis l’ensemble Diagonal, porté par le pianiste, compositeur et chef d’orchestre Jean-Christophe Cholet joueront tour à tour.

20h : BENDIGEDIG – Gary BRUNTON, François JEANNEAU, Andrea MICHELUTTI

Un tout nouveau trio autour des dernières compositions du contrebassiste britannique Gary Brunton. « Bendigedig » (« wonderful » en gallois ) réunit le saxophoniste français légendaire François Jeanneau et le batteur italien Andrea Michelutti. Le répertoire s’inspire de la culture musicale du pays de Galles (où Gary a vécu) et des grands trios saxophone/contrebasse/batterie de l’histoire du jazz: Sonny Rollins, Steve Lacy, John Coltrane.

21h : BACK IN TUNISIA – ENSEMBLE DIAGONAL DE Jean-Christophe CHOLET

L’ensemble Diagonal, porté par le pianiste, compositeur et chef d’orchestre Jean-Christophe Cholet, explore depuis plus de quinze ans le patrimoine des musiques populaires d’ici et d’ailleurs, qu’il s’agisse des folklores des Alpes (Suite Alpestre), de la musique anglo-saxonne (English Sounds), de la musique d’Europe de l’Est (Slavonic Tone), jusqu’aux répertoires consacrés à la musique française du début du 20e siècle (French Touch, 2007 et Le Tombeau de Poulenc, 2015).

Le premier volet de « Nights in Tunisia » a été créé en mai 2011. Le travail de composition a été partagé avec deux autres membres de l’orchestre, le tromboniste Geoffroy de Masure (entendu notamment aux côtés de Steve Coleman et d’Aka Moon) et le violoniste Jasser Haj Youssef, musicien se produisant dans les orchestres de musique arabe les plus prestigieux et musicologue spécialisé dans la recherche sur les similitudes entre l’improvisation dans le jazz et les musiques traditionnelles arabes.

​Huit ans plus tard, l’ensemble Diagonal propose un « volume 2 », Back in Tunisia, qui est, tout comme le premier, un programme festif, extrêmement coloré, exigeant, plein d’énergie, d’émotions et de partage !

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr

Date complète :

