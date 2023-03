Back and Forth Thenay Catégories d’Évènement: Indre

Thenay

Back and Forth, 20 mai 2023, Thenay

2023-05-20 20:00:00

Indre Soirée concert avec Back and Forth, folk des belles années. Morceaux réarrangés ou composés. Soirée festive de l’association La Meute, avec un concert folk. Thenay

