Samedi 27 Novembre, George et Bachir s’associent pour faire le gros rock à l’Intermédiaire. —————————————————————————- Line Up 21h *Bachir Al Acid (Post Northen K pop venue de Marseille)* Irascible, désinvolte et turbulent, Bachir Al Acid est l’enfant maudit de Johnny Rotten et Claude François, conçu dans les toilettes de la zone 51. [https://www.facebook.com/BachirAlAcid](https://www.facebook.com/BachirAlAcid) [https://www.instagram.com/bachiralacid/](https://www.instagram.com/bachiralacid/) [https://soundcloud.com/user-398763777-264937202](https://soundcloud.com/user-398763777-264937202) 22h30 *George San (Exutoire Rock’n’roll à caractère technoïde)* Conçu sur une terrasse illégale entre deux buildings de Hong-Kong et choyé dans les bas-fonds de la Plaine à Marseille sous le culte de la danse frénétique et contagieuse, George San braque les styles de tous les continents pour distiller un rock tribal, progressif, technoïde, teinté de transe, de world music, et d’avant-garde. Du son, de la sueur et des points de cotés pour un power trio exclusif. Soutiens George. [https://www.facebook.com/GeorgeSanTrio](https://www.facebook.com/GeorgeSanTrio) [https://www.instagram.com/georgesantrio/](https://www.instagram.com/georgesantrio/) [https://georgesan.bandcamp.com](https://georgesan.bandcamp.com) —————————————————————————- Lieu: L’intermédiaire Rdv: 21h Prix: libre (5€ conseillé, si tu peux wesh) Dress code: surtout aucun

