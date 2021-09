BACHIANAS (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 25 septembre 2021, Toulouse.

BACHIANAS (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-25 – 2021-09-25

Toulouse Haute-Garonne

Avec ce programme, L’ensemble vocal In Nomine s’est attaché notamment à mettre en parallèle deux arias, l’un de Jean-Sébastien BACH, l’autre d’un de ses plus fervents admirateurs, Heitor VILLA-LOBOS, compositeur brésilien du XXe siècle. Outre l’aria de la Suite en ré et le célèbre n°5 des Bachianas Brasileiras dans une version vocale, ce programme présente une des plus anciennes polyphonies sud-américaines en langue quechua, deux Ave Maria et quelques pièces du compositeur languedocien Guillaume BOUZIGNAC né à Saint-Nazaire d’Aude cent ans avant Jean-Sébastien BACH.

Concert donné par l’Ensemble Vocal In Nomine au Temple du Salin

Avec ce programme, L’ensemble vocal In Nomine s’est attaché notamment à mettre en parallèle deux arias, l’un de Jean-Sébastien BACH, l’autre d’un de ses plus fervents admirateurs, Heitor VILLA-LOBOS, compositeur brésilien du XXe siècle. Outre l’aria de la Suite en ré et le célèbre n°5 des Bachianas Brasileiras dans une version vocale, ce programme présente une des plus anciennes polyphonies sud-américaines en langue quechua, deux Ave Maria et quelques pièces du compositeur languedocien Guillaume BOUZIGNAC né à Saint-Nazaire d’Aude cent ans avant Jean-Sébastien BACH.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par