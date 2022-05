“Bachianas Brasileiras”, ensemble Les Illuminations – Festival de Saint-Céré Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

6 EUR DISTRIBUTION

Soprano : Iryna Kyshliaruk

Violoncelles :

Aurélie Allexandre d’Albronn

Adrien Bellom

Raphaël Ginzburg

Renaud Guieu

Irène Jolys

Anthony Kondo

Justine Metral

Hanna Salzenstein Durée : 1h 15 Avant d’arriver à la célèbre Bachianas Brasileiras n° 5 d’Heitor Villa-Lobos et à sa longue vocalise pour soprano solo, notre octuor de violoncelles nous plonge au cœur de l’orchestre. Car c’est la force de cette formation originale que de pouvoir évoquer de multiples couleurs orchestrales, puisant chez Bach, Barber ou Debussy l’inspiration nécessaire. Réunissant des musiciens issus des meilleurs ensembles français, notre octuor vous fera également découvrir une adaptation de Liberté de Francis Poulenc, œuvre composée sur le poème de Paul Eluard à Beaulieu-sur-Dordogne au cours de l’été 1943. Programme

Jean-Sébastien Bach Aria – Ouverture pour orchestre n° 3

Samuel Barber Adagio

Francis Poulenc Liberté, extrait de Figure Humaine

Pierre Boulez Messagesquisse

Arvo Pärt Fratres

Claude Debussy Nuages et Fêtes, extraits des Nocturnes (transcriptions par Renaud Guieu)

Hector Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n° 5, pour soprano solo et ensemble de violoncelles Rendez-vous des Curieux

Chapelle du Grand Couvent 33, avenue Louis Mazet Gramat

