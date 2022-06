Bachelor Day : Journée de découverte de l’Intelligence Artificielle à Paris Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Bachelor Day : Journée de découverte de l’Intelligence Artificielle à Paris, 25 juin 2022 09:30, Ivry-sur-Seine. L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air, de l’espace et de la mobilité durable vous propose de participer à une « Bachelor Day » afin de découvrir les spécialisations « systèmes » du Bachelor en Sciences et Ingénierie en 3 ans de l’IPSA. Une Journée de découverte de l’intelligence artificielle et de la programmation microcontrôleur par l’association étudiante IRIS Robotics, dans les locaux d’Ivry-sur-Seine de l’IPSA. Les lycéens à la découverte de l’intelligence artificielle et de la programmation Durant une journée d’immersion, l’IPSA invite les lycéens provenant de cursus scientifiques à découvrir la formation de Bachelor en Sciences et Ingénierie de l’IPSA qui forment des spécialistes des systèmes aéronautiques et spatiaux sur son site d’Ivry-sur-Seine. Pendant une journée, ils seront amenés à participer à 2 ateliers liés au programme de Bachelor pour découvrir des métiers tels qu’assistants ingénieurs, techniciens réseaux et telecoms, analystes base de données, cyber sécurité, architecture des données, et également les métiers de l’aéroportuaire. L’informatique embarquée, l’intelligence artificielle et la science des données portent les innovations qui révolutionnent l’ensemble de nos mobilités et les métiers qui y sont rattachés. Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers de l’aéronautique et de partager avec des étudiants passionnés. AU PROGRAMME 9h45 : accueil, café et présentation de la journée

: accueil, café et présentation de la journée 10h15 : passage par groupes sur les ateliers

: passage par groupes sur les ateliers 12h15 : déjeuner convivial avec des élèves de l’IPSA et les associations étudiantes

: déjeuner convivial avec des élèves de l’IPSA et les associations étudiantes 13h30 : reprise des ateliers par groupes

: reprise des ateliers par groupes 15h00 : Débrief et petit jeu avec goodies IRIS Robotics et IPSA à gagner

: Débrief et petit jeu avec goodies IRIS Robotics et IPSA à gagner 16h00 : fin de la journée ATELIER 1 – PRÉSENTATION DE L’IA (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) DE TYPE CHATBOT Deux membres de l’association étudiante de l’IPSA, IRIS Robotics, s’occupent de l’atelier.

Présentation d’un type particulier d’IA (les chatbots), par le biais de l’application Replika et explication technique de son fonctionnement (NLP, sentiment analysis, Big Data et data science). La séance se terminera par un échange entre les élèves et les membres d’IRIS Robotics. ATELIER 2 – INITIATION À LA PROGRAMMATION MICROCONTRÔLEUR Deux membres de l’association IRIS Robotics s’occupent de l’atelier. Initiation des lycéens à la programmation microcontrôleurs, par le biais de l’application Arduino. Les participants utilisent la plateforme en ligne Tinkercad, pendant que les membres d’IRIS Robotics programment directement sur une carte Arduino reliée à un mini-robot. La séance se terminera par un échange entre les élèves et les membres d’IRIS Robotics. ALORS, PRÊTS POUR LE DÉCOLLAGE ?

Détails Heure : 09:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Site : https://www.ipsa.fr/ecole-ingenieur-aeronautique/bachelor-day-paris/ Autres Lieu IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace Adresse 63 boulevard de brandebourg Ville Ivry-sur-Seine Organisateur Institut polytechnique des sciences avancées Tarif Gratuit

