**Ce spectacle honore l’enthousiasme du poète-penseur Gaston Bachelard en proposant de redécouvrir le chemin qui mène d’une rêverie intime à une réflexion lucide et engagée sur ce qui nous constitue et qui permet la vie.** Plutôt que de faire état de la dégradation croissante de notre planète, Marguerite Bordat et Pierre Meunier, que nous avons découvert à Orléans lors des _Soirées performances_ 2020, invitent le public, le temps d’une soirée, à vivre l’expérience intime du “sommeil éveillé”. Cet état si propice au réveil de l’imaginaire, au déploiement de notre imagination profonde. Accueillis sur le plateau dans une cabane boisée autour d’un chœur à trois voix, dont un violoncelle et un piano, les spectateurs deviennent passagers de cette rêverie élémentaire, souvent joyeuse. Dans cet espace intime, l’atmosphère musicale passe de Stravinsky, Meredith Monk, Henry Cowell, Rita Strohl, Benjamin Britten, Lachenmann, à Frédéric Pattar et bien d’autres. On partage alors l’expérience, ensemble, de ré-imaginer le monde. − **La Belle Meunière, Cie Frotter | Frapper** Rêverie sur les éléments à partir de l’œuvre de Gaston Bachelard Conception, mise en scène Marguerite Bordat, Pierre Meunier Direction musicale Jeanne Bleuse, Noémi Boutin Création lumière Hervé Frichet Création sonore Géraldine Foucault Conseil improvisation, piano préparé Eve Risser Collaboration costumes Camille Lamy Construction Florian Méneret, Jean-François Perlicius Scénographie Géraldine Foucault, Marguerite Bordat Interprétation Jeanne Bleuse, Matthew Sharp, Pierre Meunier en compagnie de feu Frédéric Kunze Régie lumière, générale Florian Méneret Régie son Géraldine Foucault Textes issus de l’œuvre de Gaston Bachelard _L’air et les songes_ José Corti, _L’eau et les rêves_ José Corti, _La terre et les rêveries de la volonté_ José Corti, _La psychanalyse du feu_ Gallimard Œuvres musicales Frédéric Aurier, Béla Bartók, Luciano Berio, Dimitri Chostakovitch, Henry Cowell, Manuel De Falla, Claude Debussy, Domenico Gabrielli, Leoš Janáček, György Kurtag, Gyorgy Ligeti, Fanny Mendelssohn, Olivier Messiaen, Meredith Monk, Frédéric Pattar, Gérard Pesson, Camille Saint Saëns, François Sarhan, Igor Stravinsky, Anton Webern − **Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril** 20h30 − Plateau Touchard, dispositif tri-frontal Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 2h environ

