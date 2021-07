Bachar Mar-Khalifé – Report Brest, 28 novembre 2021-28 novembre 2021, Brest.

Bachar Mar-Khalifé – Report 2021-11-28 17:30:00 – 2021-11-28 Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau

Brest Finistère

Le concert de Bachar Mar Khalifé, initialement prévu le 30 janvier puis le 19 mai est reporté au dimanche 28 novembre 2021, toujours au Cabaret Vauban.

Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Bachar Mar-Khalifé – On Off

Ce cinquième album, On Off, Bachar Mar-Khalifé a voulu l’enregistrer dans son pays natal, le Liban. Plus exactement dans le salon de la demeure familiale, une maison en pierre, isolée dans les montagnes du nord de Beyrouth. Dans cette grande pièce est réuni l’essentiel : un piano, la cheminée, le poêle, et quelques instruments rares qui depuis toujours dorment là pour décorer. Durant 15 jours, Bachar accueille, façonne et célèbre l’urgence d’une création brute.

L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le Liban. A sa manière, Bachar y contribue – l’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la situation du pays. Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour (on/off). La nuit, glaciale et hostile, est bercée par les cris des hyènes ; le jour, on est frappé par la sérénité qui émane du chant des oiseaux, et de la lumière du soleil qui s’introduit toujours différemment à travers les vitres… Cette dualité constante devient une source d’inspiration pour Bachar, obsédé par cet environnement rustique qui exacerbe les sens. L’album comporte 11 titres, écrits et composés sur place, ainsi qu’un duo enregistré en 2017 avec Christophe -Jnoun (inédit à ce jour).

